Il fratello di Battisti: "È innocente e non ha ucciso nessuno"

Alberto PIZZOLI / AFP

Cesare Battisti all'arrivo a Ciampino

"Per me Cesare non ha ammazzato nessuno. Non è colpevole, lo dite voi. I processi furono in contumacia. E' stato condannato contumace. Adesso fate un processo". Così Vincenzo Battisti, fratello di Cesare, raggiunto da La Zanzara su Radio 24. "E i comunisti che stanno liberi dappertutto? - prosegue Vincenzo - E Andreotti che ha baciato Totò Riina? È diverso? Per me è uguale". "Io voglio rimanere sempre vicino a mio fratello" conclude Vincenzo Battisti.

