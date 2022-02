Le immagini delle proteste degli studenti per la morte dei due stagisti

AGI - Studenti sono scesi in piazza in diverse città Italiane per protestare per la tragica morte dei due ragazzi impegnati in stage formativi, Lorenzo e Giuseppe a Udine e in provincia di Ancona. Gli studenti protestano anche per chiedere la modifica dell'esame di maturità.

A torino momenti di tensione per un gruppo di studenti che ha cercato di forzare il cancello di ingresso della sede di Confindustriua. I manifestanti si sono poi spostati davanti l’ufficio scolastico regionale, presidiato dalla polizia. In tutto sono rimasti feriti sette appartenenti alle forze dell'ordine, sei carabinieri e un funzionario di Polizia.