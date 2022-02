>

Raffiche di vento fino a oltre 90 chilometri l'ora hanno flagellato Milano, provocando danni in tutta la città. Tanti gli alberi caduti e problemi si registrano anche in luoghi 'simbolo', come la Stazione Centrale dove il vento ha divelto alcune tegole del tetto, e il Castello Sforzesco. Centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco.