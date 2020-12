Cosa succede nella stanza degli abbracci 

Una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse 'maniche' da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura: sono le caratteristiche principali della "stanza degli abbracci".

Gli incontri tra gli anziani e i loro familiari si possono svolgere in condizioni di sicurezza sanitaria, grazie a stanze apposite, progettate seguendo le norme di sicurezza anti-Covid e con caratteristiche di accoglienza, nelle pertinenze delle strutture, ma non nelle aree frequentate da tutti gli ospiti.

Nella casa di riposo "Anna Maria" di Ivrea è stata allestita una stanza gonfiabile degli abbracci. Si tratta di una struttura mobile dove, in totale sicurezza, gli ospiti possono abbracciare i propri parenti. L'iniziativa è stata molto apprezzata da tutti: in questo modo i familiari e gli ospiti della struttura possono incontrarsi nuovamente, senza la paura del contagio da Covid-19.

Ora la stanza degli abbracci, la prima entrata in funzione in Piemonte, servirà per gli appuntamenti con i parenti degli ospiti