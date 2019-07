Troppe formiche in corsia, sospeso (senza stipendio) l'ex direttore sanitario

L'ex direttore sanitario del San Giovanni Bosco di Napoli, l'ospedale di Napoli al centro dello scandalo formiche, Giuseppe Matarazzo, è sospeso temporaneamente senza stipendio insieme a un altro dipendente della struttura. Si è concluso così, con la firma del presidente del Collegio dei provvedimenti disciplinari, Ciarfera, uno dei primi atti compiuti dal commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che a febbraio ha disposto di far luce su molti aspetti poco chiari della vicenda delle formiche al pronto soccorso, in particolare sull'avvenuta assegnazione di lavori in somma urgenza e relative responsabilità a vario titolo rilevabili.

"Al termine di un approfondito lavoro di ricostruzione dei fatti, il Collegio Disciplinare dell'Asl Napoli 1 Centro ha definito la sospensione dal servizio per Giuseppe Matarazzo (già direttore sanitario del P.O. San Giovanni Bosco) e per Claudio Pucillo (già assistente tecnico del P.O. San Giovanni Bosco). In particolare, al dottor Giuseppe Matarazzo è stata comminata la sanzione di un mese di sospensione dal servizio con decorrenza dal 16 luglio 2019 e con privazione della retribuzione, mentre a carico dell'assistente tecnico Claudio Pucillo la sospensione dal servizio per 4 mesi di sospensione dal servizio con decorrenza dal 4 luglio 2019 con privazione della retribuzione", comunicano dall'Asl.

