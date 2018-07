Fondi Lega: pg Zucca, caos conti deliberatamente organizzato

Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca afferma che i conti della Lega sono stati deliberatamente confusi. "Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo", ha detto Zucca nel corso della requisitoria nel processo d'appello a carico di Umberto Bossi, Francesco Belsito e tre ex revisori contabili del partito per la truffa ai danni dello Stato sui 49 milioni di fondi pubblici nel periodo 2008-2010. In primo grado Bossi era stato condannato a 2 anni e sei mesi, Belsito a 4 anni e 10 mesi. I tre ex revisori Diego Sanavio, Antonio Turci a due anni e otto mesi e Stefano Aldovisi a un anno e nove mesi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it