Fondi Lega: Pg chiede un anno e 10 mesi per Bossi 

Un anno e 10 mesi per Umberto Bossi (più mille euro di multa), 2 anni per i revisori Diego Sanavio e Antonio Turci (più 800 euro di multa) e un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi (più 500 euro di multa). Sono le richieste del sostituto procuratore generale Enrico Zucca nella requisitoria per il processo d’appello a carico dell’ex segretario della Lega Nord, dell’ex tesoriere Belsito e di tre ex revisori contabili del partito. Per quanto riguarda la posizione di Francesco Belsito, il pg Zucca si è riservato di concludere in attesa della scadenza dei termini per la Lega di Matteo Salvini di presentazione della querela, come richiesto dalla nuova formulazione del reato di appropriazione indebita. I termini scadranno intorno ai primi di settembre. In assenza di querela il reato viene considerato decaduto.

