Fondi Lega: confermata la richiesta di confisca di 49 milioni di euro

Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni alla Lega anche per la parte dei reati prescritti. Lo ha fatto nella requisitoria del processo d'appello per la maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi al partito nel periodo 2008-2010. Sul tema della confisca, il pg Zucca ha sottolineato la "titubanza dei giudici di primo grado" nell'affrontare la questione della "confisca globale dei proventi profitto di reato": il tribunale di Genova aveva infatti decretato che le uniche somme sequestrabili erano quelle presenti nelle casse del partito al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro e non quelle che successivamente sarebbero entrate nelle disponibilità del Carroccio, come richiesto dalla procura di Genova e su cui lo scorso giugno si e' espressa favorevolmente la Cassazione. Su questo passaggio e' atteso un nuovo pronunciamento del Riesame.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it