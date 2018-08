Firenze, catturato l'uomo che aveva minacciato la ex con una pistola

Dopo quasi 24 ore è terminata a Firenze la 'fuga' di Rolando Scarpellini, l'ex giocatore del Calcio Storico che intorno all'ora di pranzo di ieri aveva minacciato la sua ex e un'altra donna che si trovava con lei nel bar di un quartiere periferico della città. Il 48enne è ora in questura in stato di fermo. Le sue ricerche da parte della polizia sono proseguite per tutta la notte dopo che era riuscito a far perdere le proprie tracce, creando allarme nel quartiere. La polizia lo ha cercato prima nel quartiere dell'Isolotto, dove vivono i suoi genitori, poi nei pressi di un garage, sempre nella stessa zona.

