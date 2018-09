Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in piazza di Spagna per l'incendio di una suite al terzo piano dell'Hotel Spagna. Gli ospiti sono stati fatti uscire e all'arrivo dei vigili erano già all'esterno dell'edificio. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.

