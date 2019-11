Uomo armato di coltello in centro a Roma, fermato dalla polizia

Un uomo di colore armato di coltello e con indosso una felpa è stato fermato dai poliziotti del Reparto Volanti su via San Vincenzo de Paoli, in zona Monteverde, nel centro della Capitale. Gli agenti sono intervenuti sul posto a seguito di alcune segnalazioni. I poliziotti, dopo aver fermato l'uomo alle 14.10 di questo pomeriggio, lo hanno accompagnato in commissariato.

