Fermato il 19enne che ha ucciso l'infermiera ad Avola

È stato fermato dalla Polizia poco dopo la mezzanotte ad Avola, in provincia di Siracusa, il 19enne accusato dell'omicidio di Loredana Lopiano, l'infermiera di 47 anni originaria di Caltanissetta accoltellata ieri mattina alla gola nella sua abitazione nel paese siciliano. La donna era andata ad aprire la porta ed era stata aggredita dal giovane, ex fidanzato della figlia 19enne che in quel momento si trovava anche lei in casa. Nel corso della giornata di ieri, il presunto assassino, Giuseppe Lanteri, era stato cercato ma era riuscito a nascondersi. Il giovane è stato trasferito negli uffici del commissariato di Avola dove è stato interrogato per poi essere trasferito in carcere.

