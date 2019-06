E' stato arrestato per una rapina il sedicenne ferito durante un furto a Monterotondo

Era già in libertà ed è stato di nuovo arrestato per una tentata rapina il giovanissimo albanese che ad aprile scorso era stato ferito durate un furto a Monterotondo. In quell'occasione il padrone di casa aveva sparato contro i ladri sorpresi in casa e aveva centrato il sedicenne che, finito in ospedale, era poi stato fermato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati lo hanno arrestato con due complici (un albanese di 17 anni e un romano di 16) per aver cercato di rapinare in via di Valle Montecompatri un loro coetaneo che viaggiava a bordo di una microcar.

I tre, che a bordo di su un'auto, lo hanno avvicinato, affiancato e costretto ad uscire dal mezzo. La vittima ha reagito mettendo in fuga gli aggressori che poi, all'esito del riconoscimento fotografico, sono stati identificati e rintracciati dai carabinieri. Accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di Roma, in via Virginia Agnelli, devono rispondere di tentata rapina aggravata. Il ragazzo alla guida dell'auto dovrà anche rispondere di guida senza patente. La vittima, invece, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati per contusioni e lievi ferite riportate nella colluttazione. I carabinieri vogliono capire adesso se altre rapine, avvenute con le stesse modalità, siano da addebitare al gruppo dei minorenni fermati.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.