Nel Parco del Circeo sono comparsi dei fenicotteri rosa

Matteo Della Valle Fenicotteri rosa al Parco del Circeo

Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. I fenicotteri sono stati fotografati da Matteo Dalla Valle, guardia forestale e fotografo amatoriale che ha postato sul suo profilo Facebook le immagini.

Matteo Della Valle Fenicotteri rosa al Parco del Circeo

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it