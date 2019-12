Fedez ha detto di essere a rischio sclerosi multipla

Maria Laura Antonelli / AGF



"Ho fatto degli esami, sono a rischio sclerosi multipla". La rivelazione è di Fedez che ne parla in un'intervista alla trasmissione di Peter Gomez 'La Confessione' (in onda questa sera su Nove alle 21,25). Il rapper milanese, visibilmente commosso, racconta questa terribile "scoperta, fatta dopo un controllo medico". "Durante una risonanza magnetica - ha spiegato - mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla".

"È una piccola cicatrice bianca - ha aggiunto - Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata". "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie".

La notizia in brevissimo tempo si è diffusa a macchia d'olio sul web, e l'ex giudice di X Factor ha cercato di tranquillizzare i suoi fan sulle storie di Istagram: "Stasera ci sarà una mia lunga intervista con Peter Gomez a La Confessione sul Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell'ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l'intervista completa. Ribadisco che sto bene".

