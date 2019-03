F35: Difesa pagherà 389 milioni di fatture ma il programma va rivisto

Nei prossimi giorni il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, firmerà l'atto per il pagamento delle fatture emesse nel 2018 e non ancora saldate dall'Italia per la fornitura di parti degli ultimi F35 consegnati. Secondo fonti governative, "i 389 milioni si pagheranno perchè l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro e poi ci si fermerà, per portare avanti la ridiscussione del programma", che "va rivisto, come già annunciato in più occasioni".

