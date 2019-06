Notte violenta all'Eur. Un giovane accoltellato e altri 4 investiti dopo una lite

foto: Twitter Polizia, auto

Movida violenta nel quartiere romano dell'Eur. Nel quartiere romano un ragazzo ha investito quattro persone dopo una lite a una fermata dell'autobus e, di fronte a un locale, un altro giovane è stato accoltellato, sempre dopo un litigio.

Al termine di una lite per futili motivi, un italiano di 24 anni si è messo alla guida della sua auto, una Polo, e ha investito quattro persone nei pressi della fermata del bus Eur Magliana. Due feriti sono in codice rosso. Il giovane è stato fermato dalla polizia. L'auto è stata sequestrata. È accaduto poco dopo le 3 e 30 davanti a un locale del quartiere.

Sul posto, in via di Val Fiorita, oltre al 118, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione, che stanno ascoltando diversi testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Il giovane, secondo quanto si apprende, rischia l'accusa di tentato omicidio ma al momento non è stata formalizzata ufficialmente.

Un ragazzo egiziano di 28 anni è stato poi accoltellato al termine di una lite, questa notte poco dopo le 3 e 30, davanti a un altro locale, sempre nella zona dell'Eur. Il giovane è in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione che hanno sequestrato il coltello. Indagini in corso.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.