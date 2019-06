Esplode villa a Roma per una fuga di gas, muore un anziano

Tragedia questo pomeriggio alle 17 in una villetta di due piani in via Ciro Tribalza 85, in zona Massimina, a Roma. Un 82enne è morto nell'esplosione della sua abitazione al seminterrato provocata, probabilmente, da una fuoriuscita di gas da una bombola. All'interno dello stabile sono state trovate quattro bombole di gpl.

"L'abitazione interessata dall'esplosione non era servita da gas di rete e gli impianti di competenza della società, posti lungo il muro di cinta dell'edificio, sono risultati integri ai controlli. L'evento è riconducibile ad alcune bombole di gpl ritrovate all'interno dell'edificio", ha fatto sapere un portavoce di Italgas.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno avviato un'indagine. E il bilancio delle vittime poteva essere molto più elevato. Nello stabile, infatti, vivono anche altri quattro nuclei familiari. In seguito all'esplosione la villetta è stata travolta dalle fiamme. Dopo aver recuperato il corpo della vittima i vigili hanno dichiarato inagibile l'immobile, in parte crollato

