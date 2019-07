Una palazzina è esplosa e crollata a Portoferraio. Un disperso e 4 feriti 

Un morto, un disperso e 3 persone ferite estratte dalle macerie. E’ il bilancio dell’esplosione di una palazzina a due piani a Portoferraio, Isola d'Elba. Tra le possibili cause, una fuga di gas.

I vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche con squadre Usar e cinofili, hanno estratto - vive - dalle macerie 3 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Il corpo senza vita recuperato dai soccorritori è quello di un pensionato di 68 anni che viveva nella palazzina con la moglie, dispersa.

"Sono in corso le ricerche dell'ultima donna dispersa - ha spiegato al telefono il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini - che purtroppo sarà molto probabilmente un cadavere perché è quasi certo il suo decesso. Però c'è un problema di messa in sicurezza, a causa del tetto pericolante della casa. Le squadre dei vigili del fuoco sono comunque al lavoro per completare questa operazione". L'abitazione era alimentata da bombole di gas e non allacciata alla rete municipale.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 4,45 a in Via De Nicola. Oltre ai vigili del fuoco di Livorno, sono state inviate anche squadre da Piombino e Follonica, sezioni operative Usar Light dai Comandi di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia e 4 unità cinofile. Pronti a partire anche gli elicotteri dei nuclei VF di Cecina e Arezzo.

