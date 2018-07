Esodo: weekend da 'bollino rosso', traffico e code su autostrade

Primo giorno del grande esodo estivo di fine luglio contraddistinto da previsioni di traffico da "bollino rosso" e prime code sulle autostrade. Viabilità Italia continua il monitoraggio del flusso veicolare e registra diverse situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore, con particolare riferimento alle direttrici di ingresso dai Paesi esteri confinanti ed in uscita dai principali centri urbani. Forti rallentamenti sull'A1 ai principali snodi,al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora.

