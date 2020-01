In Emilia Romagna l'affluenza alle 12 è raddoppiata rispetto al 2014

Agf Elezioni

Affluenza alle 12 più che raddoppiata in Emilia Romagna rispetto alle precedenti consultazioni. I dati definitivi del Viminale, con 328 comuni su 328, fissano l'affluenza al 23,44%, contro il 10,77% del 2014.

In Calabria l'incremento invece è stato più contenuto: l'affluenza è superiore al 10,14 cento, mentre nelle elezioni passate era stata dell'8,46%.

Il voto in Emilia Romagna, come è noto, è particolarmente atteso per gli effetti che potrebbe avere sulla stabilità del governo giallo-rosso. Il duello tra il candidato del Partito democratico Stefano Bonaccini e la sfidante leghista Lucia Borgonzoni, in questo momento appaiati in un conteso testa a testa, ha messo in ansia in queste ore il governo.

