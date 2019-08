Le notizie del giorno (ore 19,30)

Alessandro Serrano' / AGF

Matteo Salvini

SALVINI FIUTA L'INCIUCIO: SUBITO LA DATA DEL VOTO, UN ORRORE GOVERNO GRILLO-RENZI

Il leader della Lega: il Parlamento si esprima prima di Ferragosto, urne per nuovo esecutivo e nuova manovra. E sventa la polemica sulla gestione delle elezioni dal Viminale: più contento se ci pensano altri. L'ex segretario Pd smentisce intese con M5s: non faccio accordicchi segreti. Sarà battaglia in Conferenza dei capigruppo al Senato lunedì: da calendarizzare anche la sfiducia individuale per Salvini.

BEPPE GRILLO DICE NO AL VOTO E SUONA L'ADUNATA PER M5S, "FERMIAMO I NUOVI BARBARI"

Il garante: "Cambiamenti subito, altro che elezioni. No al restyling grigio-verde dell'establishment". Di Maio: "Prima il taglio dei parlamentari, poi Conte alle Camere". Il capo dei 5 stelle lancia una raccolta di firme tra deputati e senatori per chiedere la calendarizzazione d'emergenza della riforma e fa appello a tutte le forze politiche.

ELEZIONI ANTICIPATE, LEGA PIGLIATUTTO NEI COLLEGI

Simulazioni di AGI/YouTrend sugli uninominali: col vecchio centrodestra o solo con la Meloni, Salvini farebbe il pieno. Se corresse da solo, in bilico alcuni collegi del Sud.

LIBIA, HAFTAR ACCETTA LA TREGUA PROPOSTA DALL'ONU

Da domani il cessate il fuoco per la festa di Eid al-Adha. A Bengasi autobomba uccide due dipendenti delle Nazioni Unite.

SUICIDA IN CARCERE EPSTEIN, VOLEVA DIFFONDERE IL SUO DNA CON GLI ABUSI SESSUALI SU MINORENNI

Il miliardario ex amico di Trump e Clinton era stato arrestato a New York. Sue vittime decine di giovanissime. Indaga Fbi.

NORVEGIA: IN UNIFORME E CON L'ELMETTO SPARA IN MOSCHEA

L'attacco vicino a Oslo. Ferito un musulmano, arrestato l'aggressore. Sarebbe un norvegese.

RUSSIA: PROTESTE PER ELEZIONI LIBERE, 136 ARRESTI A MOSCA

Tra i fermati l'attivista Lyubov Sobol, legata a Navalny.

IL CICLONE LEKIMA INVESTE SHANGHAI, UN MILIONE DI SFOLLATI

Almeno 22 morti, Oltre 250.000 persone allontanate dalla metropoli. Cancellati centinaia di traghetti e 288 voli.

MIGRANTI: SULLA OPEN ARMS BOTTA E RISPOSTA GERE-SALVINI

L'attore americano: sono rifugiati, vanno aiutati. Il ministro: li porti nelle sue ville. La nave della ong spagnola salva altri 39 migranti, ora a bordo 160 in attesa di sbarco. La norvegese Ocean Viking soccorre 80 persone. Farnesina: sia Oslo a indicare un porto.

ESODO DI FERRAGOSTO BOLLENTE, WEEKEND PIÚ CALDO DELL'ANNO

Domenica bollino rosso a Roma in altre 7 città. Code sulle autostrade, il 25 nuovo sciopero dei casellanti.

