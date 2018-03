Alle 12 ha votato il 19,3% degli italiani, nel 2013 era il 14,9%

(Afp) Elezioni 2018

Alle 12 si profila un'affluenza alle urne di poco superiore al 19%, stando ai dati giunti da 6.755 comuni su 7.958, l'85% del totale. Il dato dei votanti è rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo. Superiore alla media l'affluenza nei comuni del Veneto e Emilia Romagna (oltre 22%), di Toscana, Liguria e Lombardia (oltre 21%), al di sotto nel Lazio e in Campania (oltre 16%). In Calabria e in Sicilia affluenza intorno al 14%. Le rivelazioni Youtrend confermano questo dato.

