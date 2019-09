Fine vita, manifestazione per l'ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola

Francesco Fotia / AGF Edicola, rassegna stampa

Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul fine vita. Adesso i medici hanno «l’obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito tocca ora al Parlamento mettere un po’ d’ordine in una materia piuttosto delicata. Mentre i vescovi ribadiscono: «Si è perso il lume della ragione». Nel frattempo Pd e 5Stelle cercano un’intesa per arrivare alla scrittura e al varo di una legge.

CORRIERE DELLA SERA

Fine vita, il no dei medici

Gli Ordini: sia un pubblico ufficiale, non noi, a far partire il suicidio assistito

LA REPUBBLICA

Giù le mani dalla nostra TERRA

Un milione di giovani nel nome del clima in 180 città italiane Fridays For Future: dall’acqua alla ricerca, dateci risposte subito

LA STAMPA

Pagamenti con le carte governo pronto a ridare fino al 4% dei soldi spesi

Palazzo Chigi sta studiando possibili aggiustamenti dell’Iva su alcuni beni

IL MESSAGGERO

Fine vita, l’obiezione dei medici

Dopo la Consulta, pressing della Chiesa. E i camici bianchi: «Non saremo i dottor Morte»

Pd-M5S: avanti con la legge, ma niente eutanasia. Sfida Fico-Casellati sull’esame del ddl​​

IL GIORNALE

Allarme farmaci

Gli esperti: verifica su centinaia di medicine. Ecco quali sono Eutanasia, l’esercito dei 761 pronti a morire

LIBERO QUOTIDIANO

La grande truffa del clima Il governo invita gli studenti delle elementari a unirsi al corteo per l’ecologia. Un incentivo all’ignoranza: il mondo non finirà nel 2030 per lo smog, rischia di morire soltanto la nostra economia

IL FATTO QUOTIDIANO

Tutta la veriità su B. E la bomba contro Costanzo

23 accuse per i 6 attentati mafiosi del 1993-94: quelli riusciti a Firenze, Milano e Roma e quelli falliti al giornalista, a Contorno e allo stadio Olimpico

IL FOGLIO

Misiani ci spiega il piano del governo per cambiare il Patto di stabilità e crescita

“Evitare l’aumento delle tasse è un impegno. Lanceremo un fondo da 50 miliardi in quindici anni per lo sviluppo sostenibile”

“So perché Salvini è scappato...”

IL SOLE24 ORE

Usa, torna l’allarme sui prestiti a leva: volano a 1.400 miliardi

Crescono i finanziamenti a società già iper indebitate Poi negoziati come bond

Forte esposizione dei fondi a caccia di rendimenti, ma ci sono meno derivati

Peggiora la qualità delle garanzie: senza covenant l’80% dei leveraged loans​

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Medici in corsia fino a 70 anni

L’Europa: test su tutti i farmaci per verificare le impurità cancerogene

È scontro dopo l’apertura al suicidio assistito da parte della Consulta

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Fine vita, no di vescovi e medici

La Cei: servono paletti forti, persa la ragione Scontro Fico-Casellati sull’esame della legge

L’ordine nazionale: il governo ci sollevi, affidi l’estremo atto a un pubblico ufficiale

IL MATTINO

Farmaci e rischio tumori, scattano i test a tappeto

L’ordine dell’Ema è arrivato dopo il ritiro delle medicine con sostanze cancerogene

«Controlli precauzionali in tutta Europa per verificare la presenza di nitrosammine»

LA NAZIONE

Fine vita, i medici: non tocca a noi

Dopo la Consulta sul suicidio assistito cresce l’obiezione anche fra i laici

IL SECOLO XIX

L’onda verde torna in piazza

A guidarla sono i giovani Clima e ambiente, proteste in 160 città italiane Milioni di studenti parteciperanno allo sciopero

IL TEMPO

La rivolta degli autisti dei bus

Nel giorno del mini-sciopero contro le violenze, altre due aggressioni al personale Atac

Botte a conducenti e controllori, che vogliono cabine blindate e un filo diretto con il 112

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.