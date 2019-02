È in corso una vasta operazione antidroga sul Lago Maggiore

foto: Twitter Polizia Squadra Mobile

La Polizia di Stato di Verbania sta eseguendo una vasta operazione antidroga tra Verbania, Novara, Varese e Vercelli. I poliziotti della squadra mobile stanno eseguendo numerosi arresti tra italiani e maghrebini tra cui una coppia sottoposta ai domiciliari sorpresa con 1 kg di hashish nel seggiolino del figlio minore. Le indagini dei poliziotti hanno accertato che gli stessi ordinavano la droga direttamente dal Marocco. E' di 15 chili il volume del traffico di droga scoperto, per un giro d'affari di 100 mila euro. Messi i sigilli al bar "Pepe Nero" di Verbania, base logistica dello spaccio, in pieno centro, a poche decine di metri da scuole elementari e materne. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in Questura.

