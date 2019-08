Usava la chiesa di un ospedale come base di spaccio. Arrestato 57enne

ALEXANDER POHL / NURPHOTO Auto della polizia

Una chiesa all'interno di un ospedale utilizzata come base di spaccio da un pusher 57enne. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monteverde nel corso di mirati servizi antidroga effettuati all'interno del nosocomio.

Gli agenti, in particolare, anche grazie alle segnalazioni ricevute dai familiari dei degenti e dallo stesso personale sanitario, dopo aver notato il 57enne gravitare intorno al Padiglione al cui interno si trova la chiesa, ha iniziato a seguirne gli spostamenti.

I sospetti degli agenti del commissariato diretto da Maria Chiaromonte si sono concretizzati quando hanno sorpreso R.P.F. che in prossimità dell'uscita - in via Circonvallazione Gianicolense - cedeva ad una donna una dose di eroina, dopo aver ricevuto la somma di 20 euro.

Arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti per l'uomo, con numerosi precedenti di polizia per reati analoghi, con l'udienza di convalida si è visto intanto notificare il divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.