Sequestrate ad Agrigento 30 tonnellate di marijuana. Valore 15 milioni

Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta nelle campagne di Naro, paese dell'entroterra agrigentino. Il blitz è scattato in nottata, con l'irruzione di una trentina di militari in un fondo agricolo.

Sequestrate oltre 30 tonnellate di marijuana, in parte già essiccata, confezionata e pronta a invadere le piazze dello spaccio dell'Isola, in parte in fase di maturazione su oltre diecimila piante di canapa indiana nascoste tra gli alberi di cachi.

Si tratta di uno dei più ingenti quantitativi di stupefacente mai rinvenuto in un solo colpo in Sicilia. In manette tre complici, trovati in possesso anche di una pistola. Oltre quindici milioni di euro il valore al dettaglio della droga sequestrata.

