Donna violentata a Pescara, arrestato un senegalese

Foto: AGF Violenza sessuale, abusi sessuali, stupro

​Una donna di 39 anni è stata violentata nel primo pomeriggio a Pescara nella zona del terminal bus. È accaduto intorno alle 14. Secondo quanto riportano i media locali, un senegalese di 61 anni e' stato arrestato, accusato di violenza sessuale aggravata. L'uomo avrebbe alle spalle episodi di violenza in famiglia. Nel mese di aprile è tornato in libertà, dopo aver finito di scontare la pena per altri reati. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

