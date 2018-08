Donna picchiata e uccisa nel parmense, fermato un uomo

Omicidio nel pomeriggio a San Paolo di Torrile, nella bassa Parmense. Dopo una violenta lite, è stata brutalmente picchiata e uccisa una impiegata di 44 anni, Filomena Cataldi: fermato e accusato del fatto, un cittadino cinese di 36 anni che abitava nello stesso condominio della donna, in via Romagnoli, e che era conosciuto per i suoi atteggiamenti violenti. Sarebbe stato lui, secondo le prime informazioni, ad avvisare il 112: i carabinieri di Parma, che mantengono uno stretto riserbo, si trovano ancora sul posto per gli accertamenti.

