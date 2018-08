Omicidio in Alto Adige, in Val Gardena. Una donna italiana, pare originaria di Parma, è stata trovata morta in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena. Il marito, primo indiziato del delitto, è fuggito e, stando alle prime informazioni, sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.

