Giovane accoltellata a morte dall'ex fidanzato nel Bergamasco

Una giovane di 25 anni è stata accoltellata ed uccisa questa sera a Curno (Bergamo). Ad aggredirla a morte sarebbe stato un uomo che è stato fermato dai carabinieri. L'uomo sarebbe di origine straniera, ex compagno della vittima. Non solo. Il fermato avrebbe ferito anche la sorella della vittima che era intervenuta per difenderla. La donna, ancora viva, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni e le sue condizioni sarebbero gravi. La tragedia è avvenuta all'interno di un garage di un complesso con 43 alloggi comunali al civico 23 di via 4 Novembre a Curno.

