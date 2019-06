Una donna è stata pugnalata a morte vicino Vicenza

Ha ucciso a coltellate l'ex convivente e ferito gravemente un altro uomo, prima di tentare il suicidio, accoltellandosi a sua volta. E' successo nel pomeriggio in via Vespucci a Montegaldella (Vicenza). L'allarme è arrivato alle 16.45 al 112, dato da una vicina di casa della donna.

I militari della stazione di Longara e della Compagnia di Vicenza, giunti sul posto con i soccorritori, hanno trovato vicino al garage dell'abitazione il corpo senza vita della donna - 43 anni - e i due uomini in gravissime condizioni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'ex convivente, di 38 anni, ha ucciso la donna con la quale aveva convissuto fino a un mese fa nell'appartamento di Montegaldella e poi ha tentato il suicidio, mentre è ancora da chiarire il ruolo del secondo uomo, non ancora identificato e che è in ospedale di Vicenza. L'aggressore è stato invece portato in elicottero nell'ospedale di Padova.



