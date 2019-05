Una donna è scivolata sui binari della Metro A a Roma ed è stata travolta 

Francesco Fotia / AGF La fermata della metro di Lepanto, teatro dell'incidente in cui ha perso la vita una donna

Una donna di 35 anni è scivolata sui binari nella fermata Lepanto della linea A della metropolitana di Roma ed è stata travolta da un convoglio in arrivo. In un primo tempo si era pensato a un suicidio, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono il disperato tentativo della donna, senegalese, si risalire sulla banchina. Tentativo vano perché il manovratore del treno in arrivo ha raccontato di aver visto la donna soltanto all'ultimo momento e di non essere riuscito a frenare in tempo.

"Io non so se si tratti di un suicidio, ma a mia conoscenza lei stava bene. So però che aveva problemi di vista, potrebbe essere scivolata per questo" ha raccontato un ambulante senegalese, amico della donna.

La circolazione è stata interrotta per ore sulla tratta da Termini a Battistini ed è rimasta attiva con rallentamenti nella tratta Termini-Anagnina. Tanta la gente radunata fuori dalla fermata, tra cui diversi connazionali della vittima, in lacrime per quanto accaduto. Il macchinista è sotto choc.

