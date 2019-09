Resta incastrata tra un vagone e la banchina del metrò a Termini. Salva

Foto: Afp metropolitana di Roma

Incidente alla stazione della metro A Roma-Termini dove, questa mattina alle 10, una persona è rimasta incastrata con una gamba tra il vagone e la banchina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno tratto in salvo la persona. Il servizio metro è stato interrotto per circa un'ora tra San Giovanni a Ottaviano in entrambi i sensi. Ora è ripreso con regolarità. La vittima dell'incidente, una donna inglese di mezza età. Ora è in buone condizioni.

