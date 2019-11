Una donna è dispersa dopo essere stata travolta da un fiume nell'Alessandrino

C'e' un disperso a causa del maltempo nell'Alessandrino. Si tratta di una donna di 52 anni dispersa dopo esser stata travolta dalla piena del fiume Bormida, nell'Alessandrino, non era nell'auto travolta dall'acqua come si era pensato in un primo momento, ma stava camminando dopo aver lasciato la sua vettura in una cascina. Lo hanno precisato i soccorritori mentre sono ancora in corso le ricerche nella zona di Sezzadio. Si tratta quindi di un episodio distinto rispetto a quello in cui, nella stessa zona lungo la strada provinciale 186, sono stati salvati un uomo di 62 anni e una donna di 32 che erano finiti con l'auto nel Bormida e sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo.

