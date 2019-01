Avvelena il marito, arrestata in ospedale a Cuneo

Una donna è stata arrestata dai carabinieri del Nas di Alessandria per aver tentato di avvelenare il marito. La donna, una 49enne di di Bra, in provincia di Cuneo, è stata sorpresa mentre somministrava farmaci e altre sostanze - al vaglio degli specialisti - nei cibi e nelle bevande del marito ricoverato in ospedale. Sostanze nascoste in modo da non destare sospetti sia nell'uomo che nel personale ospedaliero.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.