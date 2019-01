Una donna è ricoverata in gravi condizioni perché colpita da un razzo al petto

(Agf) fuochi d'artificio botti di capodanno, immagine d'archivio (Agf)

Una donna di 37 anni di Sant'Agata de' Goti è rimasta gravemente ferita dall'esplosione di un razzo. La 37enne era in una tensostruttura dove erano in corso i festeggiamenti del Capodanno; allo scoccare della mezzanotte, qualcuno ha esploso un razzo che l'ha colpito al petto.

Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale, ha ricevuto le prime cure e poi è stata trasferita al nosocomio Rummo di Benevento dove e' stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna ha riportato gravi danni polmonari ed e' in pericolo di vita, in prognosi è riservata.

Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Altre tre persone nel capoluogo sannita hanno riportato lesioni agli occhi e al volto giudicate guaribili in 5 giorni per l'esplosione di petardi. Ad Avellino, in contrada Quattrograne Ovest, un'auto si e' incendiata dopo essere stata colpita da piu' fuochi pirotecnici esplosi da un balcone.

