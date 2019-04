Aggredita da marito, si getta dal balcone

Si è lanciata nel vuoto per sfuggire al marito violento. E' successo nella periferia di Pavia, dove una donna originaria del Niger è caduta per alcuni metri dal balcone dell'appartamento in cui viveva con l'uomo. Ora è in condizioni gravi, ma non in pericolo di morte. L'allarme è stato dato da una vicina di casa che ha chiesto l'intervento dei carabinieri.

Al culmine dii una lite in un'abitazione al terzo piano di un palazzo del rione Ponte di Pietra, la donna si è barricata in bagno per sfuggire al pestaggio. Quando il marito ha sfondato la porta, si è lanciata nel vuoto.

