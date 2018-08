Dispersi tre alpinisti italiani sul versante francese del Monte Bianco

Tre alpinisti italiani, due uomini e una donna, sono stati dati per dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Lo riporta Franceinfo, riferendo che le autorita' di Chamonix sono state allertate dai colleghi italiani. I tre, partiti ieri mattina per la vetta, sarebbero dovuti tornare in serata ma di loro non si e' avuta piu' notizia. Le ricerche, avviate oggi, non hanno dato finora alcun esito positivo.

