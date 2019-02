Recuperato il corpo di uno dei 3 dispersi in mare ad Acireale

Il corpo di uno dei dispersi nel mare di Acireale è stato recuperato intorno alle ore 9.45 da una motovedetta della Guardia costiera di Catania. Era stato avvistato dall'elicottero del secondo Nucleo aereo del Corpo mezz'ora prima, a un miglio e mezzo a sud di Santa Maria La Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Continuano le ricerche degli altri due dispersi. Al momento l'identità del giovane recuperato in mare non è stata diffusa.

Le operazioni di ricerca di Margherita Quattrocchi di 21 anni, del fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e di un loro amico, Lorenzo D'Agata, di 27, vedono impegnati dal sorgere del sole vedono impegnato anche un elicottero, mentre una piccola imbarcazione scandaglia la costa. Difficoltosa, invece, l'immersione del sub dei vigili del fuoco a causa del mare agitato. Alla tragedia avrebbe assistito un testimone che ha lanciato l'allarme. LI familiari dei tre dispersi sono stati alloggiati in una stanza del porto messa a disposizione dal Comune di Acireale.

