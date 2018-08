Diciotti: sbarcati in 12; 5 donne si rifiutano, vogliono i compagni

Concluso lo sbarco dei primi dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all'ospedale Garibaldi. L'ordine di sbarco è stato deciso per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perchè intendono farlo solo con i loro compagni per i quali è perè necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Viminale.

