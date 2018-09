Diciotti, il pm di Palermo: il tribunale dei ministri indaghi su Salvini

La procura di Palermo ha richiesto al Tribunale di Palermo di procedere ad indagini preliminari nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il reato di sequestro di persona aggravato. Dell'avvio di tale procedura è stato dato avviso al Salvini ed è in corso la notifica degli avvisi ai soggetti da ritenersi persone offese. Ai sensi delle sopra indicate disposizioni di legge, la competenza a svolgere le indagini appartiene al Tribunale dei Ministri; nessun atto di indagine è stato quindi compiuto dalla procura, che ha pertanto proceduto esclusivamente sulla base degli atti ricevuti e degli elementi, in fatto ed in diritto, allo stato dagli stessi ricavabili.

