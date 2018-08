Diciotti: Pm Agrigento sentiranno domani funzionari del Viminale

Alcuni funzionari del Viminale saranno sentiti domani dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in merito all'inchiesta sul caso dei 150 migranti a bordo della nave Diciotti. La procura della Valle dei templi procede per sequestro di persona e arresto illegale, ma potrebbe contestare anche l'abuso d'ufficio, puntando a ricostruire la catena di comando per individuare chi ha dato l'ordine di non fare sbarcare i migranti. Al momento l'inchiesta resta contro ignoti e le indagini sono state delegate alla Guardia costiera, verso la quale, dunque, c'è la massima fiducia, e punta ad accertare le responsabilità individuali dei soggetti che fanno parte di questa catena di comando.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it