“La Diciotti non sta venendo a Pozzallo”. Lo ha detto il sindaco Ammatuna 

Alessandro FUCARINI / AFP

La nave Diciotti della Guardia Costiera

“Posso affermare ufficialmente che la Diciotti non è in rotta verso Pozzallo. Ho interloquito con fonti ministeriali e mi confermano che la nave non è in rotta verso il nostro porto. Ci sono stati dei movimenti è vero, ma per ora non si sta dirigendo qui”.

Lo afferma in esclusiva a TPI il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, negando la recentissima informazione per cui la nave Diciotti, l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 177 migranti, si sarebbe mossa da Lampedusa procedendo verso la costa siciliana.

