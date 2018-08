Diciotti: Farnesina, 20 migranti saranno accolti dall'Albania

Venti migranti della nave Diciotti saranno accolti dall'Albania. La notizia viene data sul profilo Twitter della Farnesina dal ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi che nel post "ringrazia l'Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive il ministro.

"Italia! Non possiamo sostituire l'Europa ma siamo sempre qui, sull'altra riva del mare dove una volta eravamo noi gli eritrei che soffrivano per giorni e notti nel mezzo del mare, aspettando che l'Europa si svegliasse!", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri albanese, Ditmir Bushati. "L'Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano", ha aggiunto il capo della diplomazia albanese.

#Italy! We cannot replace #Europe, but we are always here, on the other side of a sea where once we were the #Eritreans suffering for days & nights in the middle of the sea, waiting for #Europe to wake up! Yesterday, Italy saved us & today we are ready to give a hand