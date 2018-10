Convalidati i fermi di 3 sospettati per la morte di Desirée

Il gip Maria Paola Tomaselli ha convalidato i fermi dei tre extracomunitari accusati dello stupro e della morte di Desiree Mariottini. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore sull'emissione di un'ordinanza cautelare sollecitata dalla Procura. Soltanto il senegalese Brian Minteh, detto Ibrahim, ha oggi risposto alle domande del magistrato. Non hanno risposto invece l'altro senegalese, Mamadou Gara, detto Paco, e il nigeriano Alinno Chima, conosciuto come Sisko.

"Non mi sarei mai permesso neanche di toccare Desirée...si vedeva che era una bambina" ha detto al gip Alinno Chima. Con il suo difensore, l'avvocato Giuseppina Tenga, l'uomo ha negato ogni responsabilità. "Il mio assistito oggi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere perché non è neppure in grado di capire di che cosa è accusato", ha riferito il difensore lasciando il carcere.

