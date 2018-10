Decreto Sicurezza: Salvini a Mattarella,rispetto la Costituzione ma prima gli italiani

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde in diretta Facebook al presidente della Repubblica che, nel firmare il Decreto Sicurezza, ha sottolineato l'esigenza di rispettare gli obblighi costituzionali. "Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana, per me vale dal primo all'ultimo articolo. Prima gli italiani però, è mio dovere rispondere alle vostre richieste e i vostri diritti, che mi pagate", ha detto Salvini.

