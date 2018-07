Decine di persone accusano malessere, evacuato centro commerciale a Venezia

Decine di persone hanno accusato irritazione alle vie respiratorie e bruciore agli occhi mentre si trovavano questa sera in uno negozi del centro commerciale "Adriatico" a Portogruaro (Venezia). A darne notizia i vigili del fuoco che sono stati allertati poco prima delle 20 e sono intervenuti per individuare le cause del malessere collettivo. L'intero centro commerciale è stato evacuato. Il personale del Suem 118 accorso su posto ha predisposto un triage sul luogo, e ha trattato circa 50 persone. Per nessuno fino ad ora è stato predisposto il ricovero.

