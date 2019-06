L'attore Cuba Gooding jr. accusato di aver palpeggiato il seno a una donna in un bar

BEN GABBE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Cuba Gooding jr.



L'attore americano Cuba Gooding Jr. è sotto inchiesta a new York: una donna lo accusa di averle palpeggiato il seno in un bar lo scorso fine settimana. L'attore nega categoricamente. Un portavoce della polizia ha confermato che il comico, che ha ricevuto l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1997, è stato accusato di contatti non richiesti, punibili con un anno di carcere ai sensi della legge dello Stato di New York.

L'avvocato di Cuba Gooding Jr., Mark Heller, ha dichiarato all'uscita di una stazione di polizia a New York, dove l'attore era apparso in precedenza, che il suo cliente si sarebbe dichiarato non colpevole. Secondo diversi resoconti dei media statunitensi, la querelante lamenta che l'attore le avrebbe toccato il seno in un bar di Manhattan nella notte di domenica. Intervistato martedì all'aeroporto di Los Angeles dal sito TMZ, Cuba Gooding Jr aveva subito confutato qualsiasi accusa. "Mi fido del sistema", ha detto. "C'è una registrazione che mostra cosa è realmente accaduto".

"Il signor Gooding non ha agito in modo inappropriato in alcun modo - ha detto il suo avvocato - Nulla nella registrazione video potrebbe anche essere considerato ambiguo". Secondo diversi rapporti dei media statunitensi, un'altra donna ha intentato una causa contro di lui lunedì per un episodio risalente a una sera del marzo 2008 a Manhattan, quando l'attore le avrebbe poggiato la mano sui glutei.

