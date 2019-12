E' stata riaperta la A6 verso Savona

È stata riaperta la carreggiata sud a doppio senso di marcia sull'autostrada A6, nel tratto tra Altare e il bivio per la A10, chiuso al traffico per precauzione domenica pomeriggio. Poco prima delle 16, segnali d'allarme erano giunti dai sensori posti sulla frana che lo scorso 24 novembre aveva fatto crollare il viadotto Madonna del Monte, in direzione Torino. Conclusi i controlli, la circolazione è ripresa verso le 5.30.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it